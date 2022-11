Amici 22 | solo uno dei singoli rilasciati dai cantanti di questa edizione è un successo | ecco di quale si tratta

(Di sabato 26 novembre 2022) Sta spopolando in radio e su tutte le piattaforme digitali Margot, il nuovo singolo di Ascanio, il cantautore pugliese che la scorsa settimana ha abbandonato definitivamente la scuola didi Maria De Filippi. La canzone in questione parla di due ragazzi che sono timorosi delle sorprese che la vita potrebbe loro riservare e come anticipato pocanzi il singolo si sta rivelando un vero. Infatti, tra tutti idaiindi, Margot è senz’altro quella che sta ottenendo maggiori risultati, tant’è che è entrato nella top 50 di Spotify. Sono stati molti gli utenti che su Twitter hanno commentato la notizia, alla luce anche del fatto che il cantante ha lasciato la scuola di...

Ciaoe REVOT3CH a tutti! Dopo aver visto il Moto Edge 30 Fusion , che a nostro avviso è uno dei ... bene anche lo zoom ma otticamente arrivafino a 2X; un 5X ottico poteva essere una scelta ...Per chi non è già in possesso di titolo valido, l'ingresso in ZTL sarà consentitoin caso di ... le forze dell'ordine, i residenti e con glidella Pilotta promuovendo un percorso serio e ...C’è chi ha perso tempo e soldi, a volte tanti. E chi, travolto dalla vergogna per essere stato imbrogliato, si è suicidato. Inventarsi vite che non sono la nostra sta diventando un fenomeno diffuso e ...Parla la madre che ha denunciato tre ragazzini che da oltre un anno perseguitano il figlio. «Finché non mi garantiscono la sua sicurezza non lo mando più in classe» ...