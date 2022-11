Altro che Zio Gerry Scotti? Scorbutico | credo che | la rivelazione sui soldi

(Di sabato 26 novembre 2022) Il "lato oscuro" disvelato da un collega che lo conosce bene, da almeno 40 anni. Insieme a lui, Amadeus e Fiorello, Pasquale Di Molfetta in arte Linus è stato il pioniere della radio trasportata in tv, con l'esperimento DeejayTv fortemente voluto da Claudio Cecchetto. Giovanissimi, esuberanti, appassionati di musica, lingua sciolta: si sono tutti formati tra un microfono e una telecamera di casa Mediaset, prima di prendere ognuno la propria direzione e fare fortuna in vari ambiti. "- ha ricordato Linus in una intervista su Gente che celebra i suoi 50 anni di carriera - è il più bravo di tutti noi. Ha quel guizzo di follia, quell'esuberanza e carisma che lo rendono unico. Ma sa anche essere molto. Poteva lanciarsi di più. Ma ha fatto una carriera ...

LA NOTIZIA

Una grande opportunità per i nordafricani,dopo il pari all'esordio contro la Danimarca ... Travolti dai 'Bleus' invece, i ' Socceros ' sono all'ultima spiaggia e non possono permettersi unko.Questa volta ne ha avuto per Apple e Android: se non, stavolta a lanciare il sasso non è ... A pronunciarsi è stata Liz Wheeler , presentatrice e podcaster politica americana, affermando" se ... "Altro che Manovra coraggiosa. Cresceranno poveri e precari" Era una delle persone che ho conosciuto che più sapevano fare gioco di squadra. Ne ho un ricordo straordinario, tra l'altro ci sentivamo. Penso che l'Italia sia stata fortunata a potere contare su una ...Maltempo a Ischia, una frana trascina diverse auto in mare: almeno 13 dispersi | I sindaci ai cittadini: "Non uscite di casa". Paura a Casamicciola Terme, dove sono stati segnalati allagamenti e colat ...