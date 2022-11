Alluvione a Casamicciola | frana la montagna

(Di sabato 26 novembre 2022) E’ un film già visto: come nel 2009, una gran massa di acqua, fango e detriti asi è riversata verso il mare, travolgendo tutto quello che ha incontrato sul suo cammino. Decine di auto sono state trascinate dalla lava e sono finite in mare. Il fiume di fango è giunto fino al piazzale Il Blog di Giò.

Le auto e anche alcuni minibus parcheggiati sono finiti in mare ed attualmente il porto diè chiuso. Le zone più colpite dall'sono quelle di piazza Bagni, piazza Maio e Rarone: ...T redici anni fa una ragazza, Anna De Felice, morì proprio aa causa di un'che provocò una frana , partita dalla zona alta del comune per arrivare fino al mare. Anna De Felice, ...Mentre a Casamicciola si lavora per trarre in salvo i cittadini, i soccorritori hanno richiesto all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno almeno sette sacche per cadaveri. Seguono aggiornamenti.Frana a Casamicciola. Si chiama Giovan Giuseppe Di Massa, è un idraulico. È ricoverato all'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno l'uomo travolto dal fango e salvato ...