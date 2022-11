Al gelo | senza luce né acqua | la strategia del terrore russo in Ucraina

Ridurre allo stremo la popolazione. Costringere almilioni di persone, senz'acqua,luce. E fare di un popolo una moltitudine di profughi. E' la nuova strategia del terrore praticata dai russi in Ucraina. La strategia del terrore I ripetuti ......è: per il governo Scholz si tratta di armi che devono rimanere entro i confini della Nato. Lettera del Papa al popolo ucraino: "Il vostro dolore è il mio". A Kiev il 50% delle abitazioni è...Costringere al gelo milioni di persone, senz’acqua, senza luce. E fare di un popolo una moltitudine di profughi. E’ la nuova strategia del terrore praticata dai russi in Ucraina.Eliminato dopo due partite. Il Qatar padrone di casa del Mondiale di calco è la prima nazionale a fermarsi ai gironi. Il ...