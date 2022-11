ADI sospende le pulizie della Pellegrini per due turni su tre Rizzo | “Nuova dimostrazione di noncuranza e disprezzo verso lavoratori e aziende dell’indotto”

Leggi su tarantinitime

(Di sabato 26 novembre 2022) Acciaierie d’Italia riduce di un terzo l’attività di puliziaall’interno di spogliatoi, refettori e mensefabbrica di Taranto in quantole operazioni nel secondo e terzo turno di lavoro, e le mantiene solo nel primo. Questo significa compromettere le condizioni igieniche nello stabilimento, condizioni che già di norma e quindi con lea pieno regime, risultano insufficienti e precarie. La decisione di garantire le operazioni di pulizia era arrivata per contenere il rischio del contagio Covid. Oggi, a poche ore dalla notizia di un notevole aumento del casi in Puglia, è assolutamente indispensabile mantenere gli stessi ritmi. Questa novità da parte di Adi, tradotta in termini pratici, è una mancanza di rispetto, e direi anche unadi ...