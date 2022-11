Adani da brividi su Maradona | il messaggio diretto ai giocatori dell’Argentina

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 26 novembre 2022) Lelee il suo legame con l’Argentina di Diego, non lo ha mai nascosto e, ai calciatoristessa, lancia unimportante e forte. Nel giorno del secondo anniversario della morte di Diego Armando, ha commentato così quelle che sono state le parole dei calciatori, che hanno promesso di “farlo per Diego” e di giocare per lui, quella che è la delicatissima sfida contro il Messico, da dentro o fuori per la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale in Qatar. Lelelancia un: “Fatelo con Diego, non per Diego” Nel corso della trasmissione in onda su Rai Sport, nel corso del post-partita della sfida tra Inghilterra e USA, Lelelancia un ...