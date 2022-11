Accoltella al petto il fidanzato nigeriano | poi cerca di salvarlo col massaggio cardiaco

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 26 novembre 2022) Una vicenda violenta, cruenta, andata in scena a Morengo, provincia di Bergamo. Un ragazzo di origini nigeriane, di 31 anni, E.E.M., è stato preso a coltellate dalla sua compagna: colpi inferti al, ferite troppo profonde. Il giovane 31enne è morto poco dopo. Adrlo, come anticipato, la compagna, S.F., di 51 anni. Il fatto è accaduto la notte scorsa, la donna poi è stata immediatamente arrestata dai carabinieri. È stata lei stessa a dare l’allarme al 112, dopo il raptus omicida. Il tutto al culmine di una lite, un climax progressivo, fino al fatale gesto finale. Ucciso a coltellate durante una lite Dopo l’intervento dei carabinieri sul luogo dell’omicidio, la donna è stata condotta nel carcere di Bergamo con l’accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi per i quali la donna avrebbe perso le staffe. La lite si sarebbe ...