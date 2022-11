A novant’anni dall’Holodomor stiamo assistendo a un nuovo genocidio degli ucraini

Leggi su linkiesta

(Di sabato 26 novembre 2022) In Ucraina, oggi, è la Giornata nazionale del ricordo: è il novantesimo anniversario dell’Holodomor, una delle più grandi tragedie mai capitate in Europa, durante la quale i russi, comandati da Stalin, nel 1932, pianificarono la morte per carestia di 3-5 milioni di persone ucraine. Oggi,dopo, i russi,con Putin al Cremlino, hanno scelto, oltre a bombardare i civili, di pianificare l’assideramento. Hanno capito di aver perso la guerra, e sperano così di fiaccare la resistenza ucraina. Il direttore de Linkiesta, Christian Rocca, ha discusso della lottacontro ilperpetrato dalla Russia durante l’evento “Il cielo sopra Kyjiv”, all’inizio della seconda giornata del Festival de Linkiesta. All’incontro hanno partecipato Yaryna Grusha, ...