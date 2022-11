365 giorni con Maria | 27 novembre | La Medaglia Miracolosa che concede infinite grazie

(Di sabato 26 novembre 2022) A Parigi, la Madonna affida a suor Caterina Labouré la devozione allache si è poi diffusa in tutto il mondo, ed è fonte di innumerevoli prodigi. Le mostra, infatti, l’immagine di unada far coniare, dicendole che chi l’avrebbe indossata avrebbe ricevuto innumerevoli. Quandoapparve a Santa Caterina Santa L'articolo 365con: 27Lacheproviene da La Luce di

LegnanoNews.com

... si determina dividendo la somma delle sole giacenze attive giornaliere per, indipendentemente dal numero diin cui il deposito o conto è rimasto aperto. Per giacenze giornaliere si ...Le imprese, che saranno presenti lunedì assieme ai direttori dei lavori e rup - architetti Silvana Lo Giudice, Filippo Davì e Valentina Sabella - avrannodi tempo per ultimare le opere. '... Taglio del nastro per il nuovo "muro delle bambole" contro la violenza sulle donne a Nerviano A Parigi, la Madonna affida a suor Caterina Labouré la devozione alla Medaglia Miracolosa che si è poi diffusa in tutto il mondo, ed è fonte di innumerevoli prodigi.