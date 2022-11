X Factor | Chiara Ferragni e Fedez mai visti così | Siamo limonelli

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 25 novembre 2022) Anche ieri sera Xha lasciato a bocca aperta i suoi fan con esibizioni spettacolari e look dei giudici incredibili. Sonoad aver dominato la serata. Anche quest'edizione di Xcontinua a stupire nonostante gli ascolti non siano alle stelle. Re e regina della serata di ieri eranoche con i loro look hanno stregato chiunque non solo nella puntata in onda a Xma anche nella festa successiva al programma. L'imprenditrice digitale e il cantante infatti sono tra i personaggio dei social più amati di sempre e le loro giornate vengono seguite da milioni di fan. La Ferri ormai è una presenza fissa a Xe non manca di sfoggiare abiti davvero unici per un ...