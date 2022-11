WWE | La WWE mette in vendita il merchandising di Uncle Howdy

(Di venerdì 25 novembre 2022) Subito dopo il suo ritorno a Extreme Rules, Bray Wyatt ha “presentato” al mondo quello che sembra essere un suo possibile rivale,. Questo personaggio è solito apparire e interrompere Wyatt durante i suoi promo e sono in molti a credere che dietro quella maschera e quella voce roca si celi Bo Dallas, fratello di Wyatt e prossimo al ritorno in WWE con un ruolo di primo piano. Nel frattempo, la compagnia ha pubblicato ildi. La t-shirt “Crogiolati in quello che sei” recita la t-shirt messa insul WWE Shop dalla compagnia: seppur è ovvio che la compagnia cerchi sempre di monetizzare su tutto ciò che porta il suo marchio, è interessante vedere come abbia deciso dire inun prodotto che riguarda un personaggio ...

The Shield Of Wrestling

... contenuti di intrattenimento ; contenuti live e on demand ; anteprime, esclusive e box set ; crime, documentari e programmi di attualità ; il meglio della. Inoltre con l'offerta Special Week il ...John Cena , lottatore dellafra i più amati dell'ultimo ventennio, ha iniziato a seguire il Genoa su Twitter . Un 'segui' che non è sfuggito al club rossoblù che non si è lasciato sfuggire l'occasione di sottolineare questo ... Bray Wyatt: la WWE pensa all'esibizione dei Code Orange a WrestleMania 39 Logan Paul ha mostrato sui social tutta la sua felicità per la sua prima action figure a tema WWE, realizzata dalla Mattel.Bianca Belair ospite di WrestleRants ha svelato come non pensa che nel Main Roster della WWE abbia bisogno di diventare una heel.