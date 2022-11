(Di venerdì 25 novembre 2022) Diversi i casi di fratelli in campo, insieme o contro, nel torneo iridato che si sta svolgendo in ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

Diversi i casi di fratelli in campo, insieme o contro, nel torneo iridato che si sta svolgendo in ...La Serbia ha un attacco con Tadic, Vlahovic, Mitrovic e Kostic, piu- Savic: immaginare ... che " diciamolo " ha una squadra di scarsa qualita complessiva, puo contare su Inaki... Williams e Milinkovic-Savic, quando il Mondiale è affare di famiglia - Sport - Calcio - quotidiano.net Fratelli contro . No, non è un Mondiale normale per Niko e Inaki Williams , nati dalla stessa madre ma non sotto... la stessa bandiera. Perché se il primo è ...