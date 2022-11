«Volete una foto con Messi?» Renard attacca i suoi al riposo di Arabia Saudita-Argentina – VIDEO

(Di venerdì 25 novembre 2022) È unmeraviglioso, diventato cult in. Siamo nei paraggi del livello deldi Trapattoni contro Strunz. Sono le immagini dell’intervallo dicol ct dei sauditi () che, li accusa di avere un atteggiamento troppo timoroso nei confronti degli argentini. Un discorso di quasi due minuti, che viene tradotto in arabo. “Che cosa stiamo facendo? È questo il nostro modo di pressare? Cosa: unacon? Dovete fare pressing su di lui quando ha il pallone e invece continuate a guardarlo.ha il pallone e ce ne restiamo tutti fermi a guardare. Devi pressarlo, pressarlo. Se ...

