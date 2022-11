Volage | recensione | inferno dantesco | andata e ritorno

Leggi su screenworld

(Di venerdì 25 novembre 2022) Ladi, la nuova graphic novel di Stephen Desberg e Tony Sandoval, edita in Italia da Tunuè, ci offre l’occasione per tornare a dare un’occhiata ai terribili gironi infernali danteschi, tra demoni, fiamme, torture e scenari mozzafiato. Fa sorridere dirlo, ma da qualunque prospettiva lo si guardi, l’non passa mai di moda. Specie quando viene caratterizzato seguendo quello che Dante Alighieri ha creato attorno al 1300 con La Divina Commedia. Dante non è solamente il sommo poeta, che ci ha consegnato una delle opere letterarie più straordinarie di sempre, ma è anche uno dei più grandi e magnifici world builders (chissà come avrebbero interpretato il concetto nel medioevo fiorentino) che l’umanità abbia mai conosciuto. Il suoè una straordinaria opera di ingegneria intellettuale, talmente ...