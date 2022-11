Viva il calcio libero dei Mondiali | fantasia al potere e pochissima costruzione da dietro

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 25 novembre 2022) Chi gioca in prima base? Chi, gioca in prima base. Più che altro: boh. E seppure fosse, quanto può essere lieve e affascinante, persino godereccio, questo Mondiale costruito sul “boh”? Anche il più meticoloso – e ambizioso – studioso della tattica faticherebbe a tracciare una linea comune, a dare una identità a questa competizione in Qatar. Sarà l’inverno al caldo del deserto, il periodo dell’anno poco congeniale alle avventure esotiche, ma tutto il pallone espresso in queste prime giornate può raccontarsi in un “a vanvera”. Si gioca, bene o male, senza troppo controllo. Senza l’ansia, l’affanno, la mania, di gestire ogni movimento, deviazione, tracciato. Si gioca, però. A folate. A prenderne tante, cercando di farne di più. Pocadal basso – per i feticisti del genere rivolgersi al Belgio – pochi impianti di squadra costruiti per progetto. Automatismi ...