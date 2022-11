Violenza sulle donne | la lettera di mamma Paola alla figlia | uccisa dall’ex | «Racconto di te perché qualcosa cambi»

prossimo a uccidere una donna', una testimonianza per la Giornata contro ladonne, una "poesia d'amore - dice - per tutte le donne non rispettate dagli uomini". Di Cavalli anche le ..."Il braccialetto elettronico non è utile, è indispensabile nei casi didonne: va reso obbligatorio. Oggi per i giudici è facoltativo, ma il governo dovrebbe intervenire nei suoi primi 100 giorni sul tema dellae dei maltrattamenti perché diventi ...Perché gli uomini non cambiano. Oggi, 25 novembre, è la giornata contro la violenza sulle donne. Ogni tre giorni una donna viene uccisa. La maggior parte delle volte da mariti, partner o ex. Nella nuo ...Parte la bicamerale sui femminicidi, e Giorgia Meloni assicura che il governo andrà avanti sul contrasto alla violenza contro le donne ripartendo dal lavoro della scorsa legislatura. E' la Giornata ...