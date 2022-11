Violenza su donne | Codere promuove azioni di sensibilizzazione nelle sue sale in tutto il mondo

(Di venerdì 25 novembre 2022) Roma, 25 nov. (Adnkronos) -, multinazionale leader nel gioco privato in Europa e America Latina, porta avanti per il secondo anno consecutivo la sua campagna diglobale contro ladi genere "Panchine Rosse", sostenendo così la "Giornata internazionale per la eliminazione dellasulle' in tutti i Paesi in cui l'azienda è presente. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, una donna su tre subiscefisica o sessuale in qualche momento della propria vita. Un dato a cui la compagnia, all'interno del proprio piano di Responsabilità Sociale d'Impresa, vuole rispondere attraversodipropriee mettendo in contatto clienti e ...

'Non basta "dire no" allasulle, dobbiamo impegnarci per un cambiamento culturale. Perche' lasullee' la conseguenza di un fenomeno piu' ampio volto alla svalutazione del ruolo della donna nella ...Corsi di autodifesa per proteggere le proprie dipendenti da qualsiasi forma di. Questo l'impegno di Italo , ormai dal 2017, che nella Giornata Internazionale contro lasulle, ha illustrato quali saranno i progetti che vedrà impegnata l'azienda anche nel 2023 per combattere questo drammatico fenomeno. Tra le novità, il coinvolgimento anche del ...Kiev, 25 nov. (Adnkronos) – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il ministero degli Affari esteri dell’Ucraina ha rilasciato una dichiarazione ...Sempre il solito incrocio. Alla Cesanella di Senigallia, quello tra via Piero della Francesca e via Perugino è più un luogo di ‘scontro’ piuttosto che di passaggio. E' morto mercoledì 23 novembre l'im ...