Violenza donne | quest’anno 104 femminicidi | 169 gli orfani

(Di venerdì 25 novembre 2022) Alla vigilia del 25 novembre, Giornata internazionale contro lasulle, la Commissione del Senato suiha concluso i suoi lavori presentando una relazione che mostra dati ed ombre di questa piaga purtroppo strutturale, perché il fenomeno non cala da molti anni. Come ha spiegato Linda Laura Sabbadini, direttrice centrale dell'Istat, iattraversano senza differenze ceti sociali, età, condizioni e si muovono all'interno di una comunità: "Nell'84% italiani contro italiane, marocchini contro marocchine, romeni contro romene; iavvengono prevalentemente in coppia, nel 57% dei casi, nel 12% è un ex, ci sono poi i figli che uccidono le madri e i padri che uccidono le figlie". Molto frequente è il suicidio dell'autore, arriva a un terzo dei casi: "Molti di loro ...

La torinese Giulia Cordaro, 25 anni, Miss Piemonte e finalista di Miss Italia nella prossima edizione sceglie il giorno precedente alla Giornata mondiale contro alsulleper denunciare di aver anche lei subito unasessuale. Lo fa con un video su Instagram nel quale, per i primi secondi, sceglie di interpretare sé stessa nel 2021 quando, ...'Oggi e domani la facciata del Ministero dell'Istruzione e del Merito sarà dipinta di rosso. Domani è infatti la Giornata internazionale per l'eliminazione dellacontro le. Perché abbiamo deciso di dipingere di rosso questa facciata Perché rappresenta il sangue, rappresenta la, rappresenta le umiliazioni che tantehanno subito e ...Dei 221 omicidi commessi nei primi nove mesi di quest'anno (lo stesso numero del 2021), 82 hanno avuto come vittime donne contro le 90 dello scorso anno, con un calo del 9%. In ambito… Leggi ...Occorre un'azione forte che, oltre ad un'importante e ineludibile attività culturale negli ambiti scolastici, impegni il legislatore ad intervenire per rendere da subito le denunce di violenza da part ...