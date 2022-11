Violenza donne | Fise scende in campo per sensibilizzare mondo sport

(Di venerdì 25 novembre 2022) "Vogliamo ricordare, come ogni anno, tutte levittime di, per non dimenticare e per continuare ad affermare una cultura del rispetto. Il rispetto dell'altro: uno dei punti cardine del ...

... il 25enne Sofine Bennacer indagato per casi ripetuti di stupro, non è di quelle che passano inosservate, men che meno nella Giornata contro lasullee l'Academie dei Cesars (gli oscar ...AGI/Vista - "La libertà e la dignità dellasono troppo spesso violate. Ma grazie a Forza Italia è stato inserito il reato di stalking. Auguro a tutte voi serenità, gioia e amore", le parole di Berlusconi in un video postato sui social. / ...Il consigliere regionale di “Lombardia Ideale – Fontana Presidente” replica allo sfidante messo in campo dal Pd che aveva parlato di una Regione "debole e contraddittoria" sul tema: "Per l'amministraz ...Il concept promuove una fantomatica serratura capace di rendere ogni armadio un rifugio. Un'idea creativa che lascia poi spazio ai veri strumenti di sostegno alle vittime di violenza o di stalking esi ...