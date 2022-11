Violenza di genere | Polizia Postale Campania | “Reato devastante”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 25 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Iniziative come la Giornata contro lasulle donne, dedicata a studenti e insegnanti, sono di grande importanza perché hanno lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica su una delle più devastanti violazioni dei diritti umani: ladiin tutte le sue forme, partendo da quella fisica che lascia segni tangibili sino ad arrivare a quella più subdola, lapsicologica“. Lo si afferma dal Centro Operativo Sicurezza Cibernetica delladi, Basilicata e Molise in occasione della giornata contro lasulle donne. Laha organizzato nelle scuole in tutte le province italiane incontri-confronto sul tema del revenge ...