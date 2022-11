Cinecittà News

Arriva daBruni Tedeschi una dichiarazione per la giornata contro la violenza sulle donne: "Vi leggo ...CosìBruni Tedeschi ha risposto alle accuse di presunte violenze sessuali rivolte dal quotidiano 'Libération' a Sofiane Bennacer, attore e suo compagno. L'attrice e regista ha tradotto per la ... VIDEO - Valeria Bruni Tedeschi: dichiarazione contro la violenza sulle donne Il compagno dell'attrice e regista, Sofiane Bennacer, sulla prima pagina del quotidiano Liberation per presunte violenze sessuali ...«Se l'è cercata», «Non doveva andare a quella festa», «L'ha fatto per la notorietà», «Voleva un risarcimento», «Lo ha provocato». Quante volte abbiamo sentito o letto una di queste frasi riferita a un ...