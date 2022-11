VIDEO Olanda-Ecuador 1-1 | Mondiali 2022 | highlights e sintesi Valencia risponde a Gakpo

Al 49' l'viene punita dopo essersi rilassata troppo a seguito dal vantaggio immediato di Gakpo. L'Ecuador trova il pareggio! Sul tiro incrociato di Estupinian arriva la respinta di Noppert, ma il ...L'Ecuador trova il gol del pareggio. Nel match contro l', valevole per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022, la squadra ... In alto il(Adnkronos) - Olanda ed Ecuador pareggiano per 1-1 in un match del gruppo A dei mondiali di Qatar 2022, disputato al Khalifa International Stadium di Doha. Al vantaggio degli 'arancioni' con Gakpo al ...L'Ecuador domina l'Olanda ma non riesce ad andare oltre l'1-1. A sbloccare la sfida nella seconda giornata del Mondiale in Qatar è Gakpo, al secondo gol consecutivo dopo 6', ...