“Vi racconto quando l’Italia andava ai Mondiali” | intervista ad Antonello Valentini

Leggi su tpi

(Di venerdì 25 novembre 2022), una vita in Federcalcio: dal 1987 a 2014 settee sei Europei, prima da capo ufficio stampa e poi come direttore generale. Qual è la prima immagine che le viene in mente? «La Coppa del Mondo vinta nel 2006. Dopo il terzo posto a Italia 90 e il secondo a Usa 94, sono riuscito a coronare un sogno». E proprio nell’estate dello scandalo Calciopoli… «C’era un clima di grande smarrimento: Franco Carraro (all’epoca presidente della Figc, ndr) si era dimesso, alcuni giornali invitavano a non tifare per, c’era chi voleva cacciare il commissario tecnico Lippi…». Ma quel clima infuocato finì per compattare la squadra. «C’erano calciatori di grande personalità. E Lippi fu bravissimo a cementare il gruppo». Traed Europei lei ha “giocato” quattro finali e ne ha vinta ...