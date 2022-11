Verissimo | anticipazioni sabato 26 e domenica 27 novembre 2022 | chi sono gli ospiti | torna l’ex Suor Cristina

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 25 novembre 2022) Come ogni fine settimana i telespettatori non aspettano altro: hanno solo intenzione di accomodarsi sul divano e sintonizzarsi su Canale 5 per seguire, il salotto televisivo più amato di sempre. Alla conduzione Silvia Toffanin, pronta ad accogliere tanti, che si toglieranno ogni maschera e si racconteranno mettendosi a nudo, a cuore aperto. Dalla carriera alle pagine più buie e dolorose della loro vita. ChiglididiStando alle26nel salotto di Silvia Toffanin vedremo Alessia Mancini, la showgirl che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera all’amore per Flavio Montrucchio. E ancora, spazio per la giovane attrice Ludovica Nasti, che recentemente ...