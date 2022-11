Verdellino | auto travolge monopattino | 20enne ferito

(Di venerdì 25 novembre 2022). Incidente tra un’e unnella serata di giovedì (24 novembre) lungo corso Europa. La dinamica è ancora da chiarire. Erano le 18. 45 quando la vettura, una Volkswagen Touareg grigia, ha travolto ilche procedeva nella sua stessa direzione di marcia. A bordo del mezzo a due ruote c’era una ventenne, che nello scontro ha riportate alcune escoriazioni. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma è stato comunque trasportato in ambulanza al vicino ospedale di

