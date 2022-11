leggo.it

Nel corso della notte tra giovedì e venerdì, alcune delle 21di artiste ucraine e afgane presenti nello splendido giardino della struttura sono state. La terra contenuta nelle ...Sulla collina di Pizzofalcone, nell'abbandono l'area dei lavori per l'ascensore. Grata divelta,con spray lein cemento, giacigli di fortuna. Operai al lavoro nella parte bassa, a Santa ... Vandalizzate le opere di Woman for Justice proprio nel giorno contro la violenza sulle donne «Un gesto vile e senza senso». Delusione e turbamento nelle parole di Claudia Conte, l’organizzatrice della mostra Women for ...Vandalizzato dai writer, usato come riparo dai clochard. Nel cantiere del belvedere di Monte Echia entra chiunque. Non occorre scavalcare, l'accesso è facile: basta attraversare una grata divelta ...