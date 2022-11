Valditara | “La vera sfida del merito è quella di valorizzare i talenti a scuola | far crescere la nostra società”

Orizzonte Scuola

...Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppeha scatenato l'indignazione dell'opposizione. Eppure il bullo (o antagonista, come il cinema insegna) è parte essenziale di ogni storia,...Al confronto, Andreotti che diceva "è la formazione lapromozione sociale" è uno spericolato ...sono socialmente umilianti L'"umiliazione" educativa o rieducativa alla quale inneggiava... Valditara: “La vera sfida del merito è quella di valorizzare i talenti a scuola, per far crescere la nostra società” "Si parte da una considerazione. Un Paese bloccato dagli anni 50 agli anni 60 è riuscito a garantire un ascensore che si è poi bloccato. Oggi la nostra società è classista. Una società che non permett ..."Noi dobbiamo aiutare i ragazzi a realizzarsi nella vita. Non possiamo accettare che la scuola si disinteressi di giovani che, non per colpa loro ovviamente, a 18 anni si trovano a non avere adempiuto ...