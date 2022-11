Valditara | “Educare i ragazzi alla cultura del rispetto” Il messaggio per la Giornata internazionale per eliminazione violenza sulle donne

Tecnica della Scuola

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppenel videomessaggio pubblicato sul sito e sui canali social del ministero, in occasione ... Dobbiamoi ragazzi alla cultura del ...Qualche giorno fa, sempreaveva annunciato l'allestimento di un gruppo di esperti per l'... anzi, io sono convinta che si debba puntare sulla libertà dei ragazzi per, ma è il ... Valditara: educare i ragazzi alla cultura del rispetto Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara nel videomessaggio pubblicato sul sito e sui canali social del ministero, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione del ...Valditara ha parlato soprattutto degli episodi di violenza ... Solo chi non conosce la scuola non sa che i divieti servono a poco, e che è dovere della scuola educare a usare con consapevolezza i ...