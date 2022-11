Usa | la giornalista Jean Carroll denuncia Trump per violenza sessuale e diffamazione

(Di venerdì 25 novembre 2022) Lastatunitensehato l’ex presidente Donaldper. L’editorialista di lunga data per la rivista Elle aveva accusatodi stupro tre anni fa e lo scorso settembre aveva annunciato la sua intenzione di citarlo a giudizio sulla base dell’Adult Survivors Act, ovvero una legge statale – entrata in vigore ieri, giovedì 24 novembre – che consente alle vittime di stupro di fare causa anni dopo lasubita. L’avvocato diha, così, depositato elettronicamente i documenti legali, dove ha chiesto un risarcimento – come scrive il Washington Post – nei confronti della sua assistita per «dolore e ...

Secondo il racconto della, Trump le avrebbe chiesto aiuto per trovare un regalo a una donna, invitandola a provarsi della lingerie in un camerino, quando la situazione precipitò. "Chiuse ...

Trump denunciato da una giornalista per aggressione sessuale, Elizabeth Jean Carroll ha impugnato una nuova legge dello stato di New York ...Jean Carroll ha utilizzato la legge entrata in vigore a New York secondo la quale si possono fare denunce relative ad abusi anche a distanza di anni. L'ex Presidente nega tutto: Non era il mio tipo ...