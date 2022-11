Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 25 11 22

Leggi su isaechia

(Di venerdì 25 novembre 2022) Comunque è pazzesco che in quello studio non riusciamo a liberarci di Ida Platano manco quando lei ci fa la grazia di andarsene, eh. Come la girate la girate, la piccola fiammiferaia di Brescia riesce a stare sempre in mezzo, incredibile. E visto che già sappiamo che prima o poi tornerà – perché è sicuro come le playlist con Mariah Carey e Michael Bublé che partono a ruota appena passato Halloween – me li fate godere 5 minuti di fila senza nominarla? 5 MINUTI, non chiedo altro. Siate buoni che è quasi Natale! Anche nelladidi oggi, infatti, il fantasma della Platano incombeva su Riccardo Guarnieri mentre raccontava il suo impellente desiderio di uscire con Roberta Di Padua nonostante la noche de fuego appena trascorsa con Gloria Nicoletti, con Gianni Sperti che puntava il dito contro la “coppia ormai ...