Uomini e Donne | Gianni Sperti esagera | la battuta infelice indigna il web

Gianni Sperti ricopre il ruolo di opinionista nello studio dida tanti anni, secondo alcuni fan del programma da troppi anni. Nel corso dell'ultima puntata del dating show su Canale 5 , Gianni si è lasciato scappare considerazioni decisamente ...Gli imputati, infatti, risultano per il 5%, per il 94%, l'1% non è rilevabile. Analizzando le sentenze di condanna in primo grado, sempre ex 572, 612bis, 609 bis e 609 octies del codice ...tempo che donne e uomini siano uniti non solo nel condannare la violenza ma nel rifiutare con una prassi quotidiana il modello culturale che ne è .... Lo stesso termine femminicidio , coniato in epoca ...Le iniziative. In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Arma dei Carabinieri ha organizzato una campagna di sensibilizzazione. Dire «N ...