Uomini e Donne colpo di scena | Lavinia ha scelto proprio lui | arriva il clamoroso “no”

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 25 novembre 2022) Non sembra procedere al meglio l’esperienza diMauro sul trono di: ecco infatti cosa è successo. Da quando la 27enne romana ha fatto tornare in trasmissione Alessio Campoli, sono iniziati i guai per lei e ora un nuovo evento ha scossa la tronista. Nel corso di circa due mesi, il pubblico … L'articolo proviene da Velvet Gossip.