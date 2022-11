Uomini e Donne | Biagio Di Maro | Stavolta troverò la donna giusta | sono sicuro

... che la questione del femminicidio non può essere vista, e sbaglia chi la vede, come qualcosa che riguardi le. Riguarda semmai soprattutto gli" ha ribadito La Russa", perché sono gli ...Sebbene sia gliche leconsiderino un'appagante attività sessuale essenziale per il mantenimento della relazione, glitendono però a enfatizzare l'importanza del sesso come ...In occasione del 25 Novembre 2022 Roma Capitale ha organizzato una serie di eventi, distribuiti anche in più giorni, per riflettere sul diffuso e odioso fenomeno della violenza maschile contro le donn ...Pubblicati dati Istat sugli omicidi nel 2021: sono 104 le donne vittima di femminicidio su un totale di 119 omicidi con una vittima donna.