Uomini e Donne | anticipazioni 25 novembre 2022 | Riccardo spiazza Roberta

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 25 novembre 2022) Oggi, venerdì 25, andrà in onda l'ultima puntata della settimana di. In tale occasione dovremmo assistere al contenuto di una nuova registrazione. Dopo l'uscita di scena di Alessandro Vicinanza e Ida Platano,Guarnieri eDi Padua sono rimasti in studio alquanto delusi e amareggiati. La condivisione di tale stato d'animo, dunque, porterà i due ad un riavvicinamento. Nella messa in onda odierna, infatti, il cavaliere farà una proposta inattesa alla dama, che lasceràta non solo lei ma anche, e soprattutto, il pubblico. In merito a Biagio Di Maro, invece, il cavaliere è tornato nel parterre e subito comincerà a far parlare di sé uscendo con Silvia e spingendosi piuttosto oltre. Biagio bacia una dama a ...