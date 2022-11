United Rugby Championship | le Zebre Parma non sfruttano l’indisciplina dell’Ulster e perdono ancora

(Di venerdì 25 novembre 2022) Si è disputato questa sera uno degli anticipi dell’ottava giornata dell’e dopo quasi un mese sono tornate in campo le, impegnate sul difficilissimo campo. Un testacoda tra i forti nordirlandesi e gli emiliani, ultimi in classifica. Ecco come è andata. Avvio di partita molto falloso da entrambe le parti, ma una touche offensivadà il via a una maul che porta Tom Steward in meta dopo 5’. Non rallentano i nordirlandesi, soffrono lein difesa e all’8’ una bella azione coralemanda in meta Matty Rea e padroni di casa che subito scappano via sul 12-0. Prova una reazione la squadra di Roselli, Ulster molto falloso e al 14’ dalla piazzola Prisciantelli accorcia sul ...

Eurosport IT

Nel Round 8 diChampionship dell'annata 2022/2023 i biancoverdi attendono Edimburgo . I Leoni, trascorsi sette turni, hanno 14 punti e occupano l'undicesimo posto in graduatoria, frutto ...Per fermare gli scozzesi, dunque, servirà una grande difesa e la Benetton attualmente è la seconda squadra che ha effettuato più placcaggi (1156) con una percentuale di successo dell'90% (quarta ... United Rugby Championship - Le Zebre riaprono tutto: che meta di Pani che manda al bar Stewart con una finta United Rugby Championship action gets back underway this weekend and Ulster are up against Zebre Ulster are back in action in the United Rugby Championship this evening as Zebre Parma visit Ravenhill.Watch highlights of as Scarlets lose against Stormers in Cape Town in the United Rugby Championship. Available to UK users only. URC highlights: Stormers 36-19 Scarlets. Video, 00:02:56URC highlights: ...