Un posto al sole | trama 25 novembre 2022 | la strategia di Bianca

(Di venerdì 25 novembre 2022) Ad UnalBoschi sarà sempre più intenzionata a rendere speciale il giorno del compleanno di Antonello. Quest'ultimo ha espresso di recente il desiderio di non festeggiare, ma la ragazzina, che è segretamente innamorata di lui, non vuole assecondare la sua richiesta e ha deciso di organizzargli una festa a sorpresa alla Terrazza. Nonostante i suoi compagni di classe non abbiano manifestato molto entusiasmo per la sua idea, in quanto non provano particolare simpatia nei confronti del ragazzo,si darà da fare affinché la sua sorpresa riesca. La figlia di Franco, a tal proposito, studierà unaper spingere Antonello a recarsi alla Terrazza il giorno del suo compleanno. Intanto, Niko, dopo la cerimonia di commemorazione di Susanna sarà è sempre più disperato ed arrabbiato ...

Tutte accomunate dall'aver pensato, almeno una volta nella vita, che la notte non fosse unsicuro. Pensiero condiviso da oltre un terzo della popolazione femminile: l'ultimo rapporto Istat ...ARIETE: Con Marte congiunto alvi sentirete agitati e timorosi di non riuscire ad affrontare le incombenze gravanti sulle ...e invece anche novembre è in via di estinzione lasciando ilad un ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Quattro itinerari in Sicilia in bici per esplorare i capolavori di arte e architettura e la splendida natura del sud dell'isola ...