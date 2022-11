“Umiliazione? Volevo dire umiltà” | l’arrampicata sugli specchi del Ministro Valditara

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 25 novembre 2022) Aveva definito l’come un “fattore di crescita fondamentale per i ragazzi”. Aveva anche detto “evviva l’”. Poi, dopo le polemiche, ilGiuseppeha provato a correggere il tiro, cospargendosi la testa di cenere per il termine utilizzato e sostenendo, ma ribadendo lo stesso concetto. Questa volta declinandolo attorno alla parole “”. Così il capo del dicastero dell’Istruzione si è prodotto nella classica e rumorosa arrampicataper cercare – non riuscendoci – di spegnere le critiche che gli erano state mosse dopo il suo intervento all’evento a Milano “zione Nord, una nuova stagione”, sintetizzato in questo filmato. Non mi pareva vero, allora sono andato a cercare su VD News. Un ...