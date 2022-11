"Umiliazione Una parola da bandire quando si parla di educazione". Parola di liceo occupato

(Di venerdì 25 novembre 2022) È un autunno caldo per la scuola a Roma. Sono nove gli istituti scolastici occupati dagli studenti e dalle studentesse in questo ultimo mese nella Capitale. C'è chi ci mette sopra il cappello di lotta e di governo e chi vuole soltanto fare "sega" (saltare la scuola) come si dice a Roma. Ieri, le parole del ministro dell'Istruzione e del merito Valditara sul "valore dell'tra i giovani" e sullo "stop agli smartphone in classe" hanno sollevato un polverone nell'opinione pubblica e tra gli studenti, gettando altra benzina sul fuoco delle proteste. "L'non è una parole che dovrebbe essere mai usata per quanto riguarda l'di ragazze e ragazzi", dice Sofia, studentessa delRighi di Roma,da una settimana. Il motivo? "Non ci sentiamo rappresentati da ...

... questo finto paladino dei derelitti che in realtà fa maltrattare dalla moglie,riccastra ... mai ho visto un giornalismo così solerte nel raccogliere le prove di tanto degrado, di tanta,...... accompagnato da un forte senso di, disagio e senso di colpa. Le vittime tendono spesso ad attribuirsi la responsabilità di quanto accaduto, quando invece il problema centrale è..."L'umiliazione non è una parole che dovrebbe essere mai usata per quanto riguarda l'educazione di ragazze e ragazzi", dice Sofia, studentessa del Liceo Righi di Roma, occupato da una settimana. Il ...Il malessere non ha nessun valore educativo, non aumenta i livelli di rendimento a scuola, non migliora la vita di nessuno. Concetti e pratiche come ...