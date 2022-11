Ultim’ora | contattato ADL | pronti oltre 60 milioni dal Real Madrid per uno dei gioielli del Napoli!

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 25 novembre 2022) La prima parte di stagione ha consacrato il Napoli come una delle migliori formazione d’Europa. I partenopei hanno strabiliato sia in Champions League che in Serie A, con vari calciatori entrati nel mirino dei top club. Tra i calciatori che hanno rubato la scena c’è senz’altro Stanislav Lobotka, il regista slovacco che ha saputo prendersi le chiavi del centrocampo azzurro dopo un paio di stagioni in ombra. Oggi è un punto fermo del Napoli di Spalletti, ma le sue prestazioni non sono passate inosservate. Infatti, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, in particolare ilsarebbe piombato sul centrocampista. Lo slovacco sarebbe una esplicita richiesta di Carlo Ancelotti, che lo avrebbe consigliato a Florentino Perez per costruire il centrocampi del futuro dei Blancos con Tchouameni e Camavinga. FOTO: Getty – Lobotka ...