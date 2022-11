Ultime Notizie – Ucraina | Cremlino | Kiev non riconquisterà mai la Crimea

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 25 novembre 2022) (Adnkronos) – La Russia vede la dichiarazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sul desiderio didi riconquistare la“con mezzi non militari”, come una discussione sull’alienazione dei territori russi, che è fuori discussione. Così il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov. “Per noi, questa non è altro che una discussione sull’alienazione di un territorio dalla Russia. Non ci può essere altro da capire. E questo è fuori discussione”, ha aggiunto Peskov. “Tali speculazioni indicano ancora una volta l’impreparazione, la riluttanza e l’incapacità della partedi essere pronta a risolvere il problema con metodi non militari”, ha aggiunto Peskov. Ieri Zelensky, dopo aver ribadito l’obiettivo di liberare l’intero territorio ucraino dagli occupanti russi, ha affermato come la liberazione di tutta ...