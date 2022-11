Ultime Notizie – Torino | indagata band ‘P38-La Gang’

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 25 novembre 2022) Carabinieri e Polizia hanno dato esecuzione a 4 decreti di perquisizione nei confronti degli appartenenti allamusicale-La Gang” indagati per istigazione a delinquere. Come fa saper una nota della procura di, è stato sequestrato materiale informatico utile alla prosecuzione delle indagini. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione