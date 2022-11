Ultime Notizie – Servizi | parla autrice video Autogrill | “Vorrei incontrare Renzi”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 25 novembre 2022) “Ho profondo rispetto del senatore. E se vorrà incontrarmi, gli parlerò dei problemi della scuola…“. Per la prima volta, l’insegnante che il 23 dicembre 2020 filmò l’incontro tra Matteoe lo 007 Marco Mancini all’di Fiano Romano –mandato in onda dalla trasmissione Report nel maggio 2021 – decide dire in prima persona dopo il polverone sollevato da libro dell’ex premier ‘Il Mostro’. E lo fa con l’Adnkronos, accettando di rispondere solo ad alcune domande perché “ho rispetto delle indagini in corso”, motiva la professoressa, che chiede di mantenere anonima la sua identità. La vicenda di cui è diventata suo malgrado protagonista ha preso una piega inaspettata, assumendo i contorni di un vero e proprio ‘giallo’, tra intrighi politici e accuse di complotto. Indagata ...