Ultime Notizie Roma del 25-11-2022 ore 14 | 10

(Di venerdì 25 novembre 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Vorrei la violenza contro le donne riconoscerle la capacità di autodeterminazione sono questioni che interpellano la libertà di tutti lo ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne sottolineando come questa sia un aperta violazione dei diritti umani e ribadendo l’importanza di diffondere una cultura del rispetto che investa sulle generazioni più giovani attraverso l’educazione all’eguaglianza rispetto a quella rifiuto di ogni forma di sopraffazione per la premier meloni i tre pilastri dell’azione del governo sono prevenzione protezione e certezza della pena oltre quindicimila persone sono in Ucraina dall inizio dell’ invasione russa e il 24 febbraio scorso lo ha reso noto ...

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito 150 euro, 200 euro e 550 ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito 150 euro, 200 euro e 550 ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, L’Aston Martin ha concluso in settima posizione il mondiale 2022 di Formula 1. Il team di Silverstone ha conquistato 55 ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...