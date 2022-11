Ultime Notizie Roma del 25-11-2022 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 25 novembre 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte dei Francesco Vitale in studio contro le donne un’aperta violazione dei diritti umani purtroppo diffusa senza distinzioni geografiche generazionali sociali degli ultimi decenni sono stati compiuti sforzi significativi per riconoscerla eliminarle prevenirle in tutte le forme Così gliele Presidente della Repubblica Sergio Mattarella In occasione della giornata internazionale contro la violenza maschile sulle donne il covid torna a registrare livelli elevati in Italia l’indice di contagio RT aumenta e sfonda simbolicamente la quota della soglia epidemica pizzata A1 in aumento rispetto alla settimana precedente superiore alla soglia epidemica l’ho sul report covid con i dati principali del monitoraggio della cabina di regia Ministero della Salute e l’istituto superiore di sanità i membri della banda ...