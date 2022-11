Ultime Notizie – Mondiali 2022 | Brasile perde Neymar per infortunio fino a ottavi

(Di venerdì 25 novembre 2022) Ilsarà costretto a giocare le prossime due partite del Mondiale contro Svizzera e Camerun senzae Danilo, usciti con le caviglie malconce dalla sfida vinta 2-0 contro la Serbia. Entrambi i giocatori hanno riportato una lesione, come emerso dagli esami ai quali si sono sottoposti nel pomeriggio di oggi. Sia il giocatore del Psg che quello della Juventus non si sono ovviamente allenati e hanno svolto terapie: l’obiettivo è tornare in campo per gli. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Forza Italia in pressing per estendere il periodo transitorio fino a fine anno. Quali scenari si prospettano per i vari tipi di ...Dopo la rivelazione shock della scorsa settimana Cristina Scuccia, ex Suor Cristina , tornerà in studio per raccontare a Silvia Toffanin le emozioni vissute questa settimana. Saranno tantissimi gli ...(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Come interventi per la mobilità in occasione delle prossime festività, il Campidoglio "ha previsto lo sconto del 50% su Taxi e NCC a tutti i cittadini maggiorenni, nel mese di ...Un assist, un gol e la sensazione che Adrien Rabiot sia uscito dal lungo letargo, come già aveva dimostrato alla Juve negli ultimi mesi. Il centrocampista, secondo il portiere della Francia Hugo ...