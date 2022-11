Ultime Notizie – Migranti | Ue verso nuove regole per ong

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 25 novembre 2022) “Stabilire, in una cornice concordata a livello Ue, dellecerte per i soggetti, anche privati, che operano nel Mediterraneo”. E’ quanto hanno concordato, a quanto si apprende da fonti di governo impegnate sul dossier, i presenti al Consiglio straordinario Ue Affari interni attualmente in corso a Bruxelles. Quanto al metodo, è emerso l’unanime auspicio che si possa procedere sui vari punti emersi con velocità e concretezza”. La discussione tra i partner Ue, riferiscono le stesse fonti, “si sta sviluppando in maniera proficua. Si registra una sostanziale comunanza di vedute tra i partecipanti. In particolare, si converge sull’esigenza di dare risposte e realizzare azioni concrete. I presenti in generale hanno espresso soddisfazione per il piano presentato dalla Commissione. Sono orientati a realizzare interventi finanziati direttamente ...