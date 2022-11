Ultime Notizie – Covid | Bassetti | “Monitoraggio Iss-ministero sbagliato e anacronistico”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 25 novembre 2022) Ilsettimanale dell’Iss-della Salute “è totalmente. Ci danno dei dati di circolazione virale misurando parametri, Rt, incidenza, senza dirci che tipo di pazienti arrivano in ospedale ma solo che c’è della gente con un tampone positivo. Questo non vuol dire nulla, un conto un asintomatico trovato per screening in ospedale altro è un paziente che arriva con polmonite e deve essere ricoverato. Sono report che computano numeri. Dire che c’è stato un incremento del 2% di persone in ospedale non vuol dire nulla”. Così all’Adnkronos Salute Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Matteo di Pavia. “Nel mio reparto ho sicuramente persone conricoverate ma nessuno sta male ...