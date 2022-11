Ultime Notizie – Black Friday | italiani anticipano regali Natale | l’indagine

(Di venerdì 25 novembre 2022) Sale a 5,3 miliardi di euro la spesa degliin occasione delcon oltre quattro cittadini su dieci (43%), tra quanti fanno idi, chel’acquisto dei doni da mettere sotto l’albero di un mese e oltre, anche approfittando della settimana dedicata agli sconti. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti/Ixe’ che evidenzia l’effetto del caro bollette legato alla crisi energetica sulle scelte di consumo con la corsa allo shopping nel giorno del ‘venerdì nero’. Un modo per avvantaggiarsi dei prezzi più convenienti – rileva la Coldiretti – proposti dai siti di e-commerce e dai negozi tradizionali sotto forma di offerte speciali o per non dovere affrontare le lunghe file che caratterizzano il momento clou dello shopping delle ...

