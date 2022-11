UeD | Isabella e Fabio raccontano la loro vita lussuosissima | quello che fanno a Dubai è incredibile

(Di venerdì 25 novembre 2022) In queste ore,Ricci eMantovani hanno rilasciato un’intervista al magazine di Uomini e Donne in cui hanno raccontato i dettagli della. I due decisero di lasciare la trasmissione dopo pochissimo tempo, in quanto subito capirono di essere innamorati. Successivamente si sposarono e decisero di acquistare un attico L'articolo proviene da KontroKultura.

diracconta qual è la loro giornata tipo a Dubai . A DubaiRicci e Fabio conducono una vita di lusso , dove scelgono solo il meglio, senza badare a spese a quanto pare. La ...In questa puntata di Uomini e Donne ci sarà tempo e spazio anche per l'amore, con il ritorno in studio di una coppia Over molto amata: ci sarannoe Fabio . Le anticipazioni del Trono ...L'ex dama del Trono Over svela la giornata tipo che conducono nella città degli Emirati Arabi Uniti in posti lussuosissimi ...