Ucraina | Zelensky | «Sei milioni di persone colpite da blackout Alcuni cittadini senza elettricità per 30 ore»

(Di venerdì 25 novembre 2022) Il presidente dell’, nel consueto videomessaggio serale in cui si rivolge al Paese, prima di fare il punto suicausati dagli attacchi missilistici russi, ha rassicurato: «Supereremo questo inverno». Poi, Volodymyrha spiegato: «Al momento icontinuano nella maggior parte delle regioni e a Kiev. In totale, oltre seidi utenti non hanno accesso all’». Le interruzioni di corrente, ad ogni modo, sono diminuite rispetto allo scorso 23 novembre, quando i russi hanno effettuato l’ultimo attacco massiccio alle infrastrutture energetiche. «Rispetto a mercoledì, il numero diè sceso da 12 a sei», ha aggiunto il presidente ucraino. «Siamo ...

...di sei milioni' di famiglie insono state colpite da interruzioni di corrente oggi, due giorni dopo i massicci attacchi russi contro il Paese. Lo ha affermato il presidente Volodymyr...... l'analisi di Caracciolo Sul fronte diplomatico, dopo le dichiarazioni del presidente ucraino Volodymyrsull'impossibilità di un dialogo che non comprenda il ritorno della Crimea all',...Kiev non esclude di avere negoziati con la Russia. L’ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba in un’intervista pubblicata oggi dal giornale francese Le Parisien. “L’ Ucraina non è contr ...Un invito a non credere alle "falsità" che girano su internet e tv. È quello che il presidente russo Vladimir Putin ha ...